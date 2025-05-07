Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NNMSAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY
- Hà Nội: Số 14, ngõ 28 Phố Nguyên Hồng
- Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và tư vấn , giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng.
Xử lý phản hồi, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại, phát triển các khách hàng theo yêu cầu của Công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác từ BGĐ và quản lý.
Thử việc từ 1 đến 2 tháng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Tiếng Anh sử dụng tốt (nghe, nói, đọc, viết).
Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe hiệu quả
Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán và chốt đơn hàng tốt
Kỹ năng nhận diện và khai thác khách hàng tiềm năng
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt
Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng vượt doanh số tháng, quý và năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Phụ cấp: Khi đi sales sẽ có xe đưa đón của công ty + Điện thoại + thưởng Doanh thu
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT...)
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Du lịch hàng năm.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI