Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NNMSAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH NNMSAFETY
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty TNHH NNMSAFETY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14, ngõ 28 Phố Nguyên Hồng

- Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và tư vấn , giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng.
Xử lý phản hồi, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại, phát triển các khách hàng theo yêu cầu của Công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác từ BGĐ và quản lý.
Thử việc từ 1 đến 2 tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh sử dụng tốt (nghe, nói, đọc, viết).
Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe hiệu quả
Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán và chốt đơn hàng tốt
Kỹ năng nhận diện và khai thác khách hàng tiềm năng
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt
Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng

Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng doanh thu; Thu nhập bình quân lên đến 20 triệu
Thưởng vượt doanh số tháng, quý và năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Phụ cấp: Khi đi sales sẽ có xe đưa đón của công ty + Điện thoại + thưởng Doanh thu
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT...)
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Du lịch hàng năm.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH NNMSAFETY

Công Ty TNHH NNMSAFETY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 ngõ 28 Phố Nguyên Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

