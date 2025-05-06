Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

Tìm Kiếm Khách hàng Tiềm năng và tư vấn, chốt đơn.

Duy trì, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thời trang, đồng phục, đồ thể thao

Tiếp nhận và xử lí nếu khách hàng có phản ánh thông tin về sản phẩm, dịch vụ

Lên hợp đồng và theo dõi quá trình thanh lí hợp đồng, đốc thúc công nợ tới khi khách thanh toán xong

Được phân công tiếp nhận một số đại lí, kí gửi, Cộng tác viên để chăm sóc và ra đơn.

Đi Thăm hỏi một số khách hàng lớn khi cần thiết

Đi bán giải (có phụ cấp) trên các sân GOLF trong một số những giải lớn (trung bình 1 tới 2 tháng 1 lần).