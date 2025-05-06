Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, phường 12, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 30 Triệu
Tìm Kiếm Khách hàng Tiềm năng và tư vấn, chốt đơn.
Duy trì, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thời trang, đồng phục, đồ thể thao
Tiếp nhận và xử lí nếu khách hàng có phản ánh thông tin về sản phẩm, dịch vụ
Lên hợp đồng và theo dõi quá trình thanh lí hợp đồng, đốc thúc công nợ tới khi khách thanh toán xong
Được phân công tiếp nhận một số đại lí, kí gửi, Cộng tác viên để chăm sóc và ra đơn.
Đi Thăm hỏi một số khách hàng lớn khi cần thiết
Đi bán giải (có phụ cấp) trên các sân GOLF trong một số những giải lớn (trung bình 1 tới 2 tháng 1 lần).
Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hình thức ưa nhìn, có đam mê kinh doanh
Ưu tiên ứng viên đã làm về CSKH, tư vấn, kinh doanh, sale, chốt đơn, trong lĩnh vực thời trang thì càng tốt
Excel và tư duy logic tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
