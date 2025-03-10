Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 648 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Xây dựng chiến lược Sale/Marketing trên sàn TMĐT
- Xây dựng, đề xuất kế hoạch doanh số, bán hàng online của công ty qua các kênh
- Quản lý chi phí và thực hiện các chiến dịch sale marketing, phát huy tối đa hiệu quả các chương trình trên các sàn TMĐT
- Theo dõi hiệu suất, lập báo cáo đánh giá và phân tíchcụ thể về hiệu quả của các chương trình marketing trên các sàn TMĐT để đưa ra chiến lược phù hợp với tình hình kinh doanh của từng sàn TMĐT
- Thiết lập quy trình, thủ tục vận hànhcác kênh TMĐT
- Chịu trách nhiệm chính làm việc với các sàn TMĐT: Shopee, Lazada, Tiki, Tiktokshop…và Website bán lẻ của công ty
- Quản lý chương trình Livestream bán hàng: Shopee Live, Laz Live, Tiktok Live,…
- Báo cáo & lập kế hoạch tháng/quý/nămtheo yêu cầu; Báo cáo và phân tích các chiến dịch, chương trình khuyến mại của đối thủ cạnh tranh và thị trường
- Làm việc trực tiếp với CS để theo dõi các đơn hàng, tình hình tương tác với khác hàng và xử lý các vấn đề khiếu nại phát sinh để gia tăng trải nghiệm khách hàng
- Kết hợp với bộ phận khác để đặt hàng & quản lý kho hàng; đảm bảo các quy trình được thực hiện trôi chảy nhằm đáp ứng tốt các trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng
- Làm báo cáo, nghiệm thu và đối soát chi phícho các chiến dịch sale marketing; kiểm tra và giải trình về các chi phícho bộ phận kế toán
- Hợp tác với các bộ phận liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong các hạng mục khác của FADIN.
- Tham gia thực hiện các sự kiện theo sự phân công, điều động của người phụ trách.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam / Nữ
- Độ tuổi: Từ 26 đến 30
- Trình độ học vấn: Ưu tiên Kinh doanh TMĐT hoặc Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing va các chuyên ngành liên quan.
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm quản lý vận hành trong lĩnh vực TMĐT; am hiêu về các công cụ marketing của sàn TMĐT
- Có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực cao, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.
- Có khả năng quản lý rủi ro để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn
- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point...), Internet.
- Tiếng Anh tốt (4 skills).

Tại Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
- Chế độ Phép năm, sinh nhật,...
- Thưởng Lễ/Tết, đồng phục, nghỉ mát
- Thời gian làm việc: 8 tiếng ngày/tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 648 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

