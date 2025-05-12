Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254/98/57B Âu Cơ, Phường 9, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lĩnh vực kinh doanh: Môi trường Vi sinh, hóa chất/dụng cụ ,thiết bị phòng thí nghiệm

• Hiểu rõ sản phẩm công ty trước khi tiếp xúc khách hàng.

• Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm để đạt chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lãi gộp theo kế hoạch.

• Thăm hỏi, chăm sóc khách hàng thường xuyên, thúc đẩy quá trình mua hàng.

• Báo cáo kịp thời những khó khăn và đề xuất hướng xử lý để giải quyết ngay, kịp thời những yêu cầu của khách hàng.

• Quản lý công nợ khách hàng và lên kế hoạch đặt tồn kho hàng hóa.

• Mở rộng khách hàng mới theo chỉ tiêu đã đề ra.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh hoặc tương đương tại các công ty kinh doanh mặt hàng Môi trường vi sinh, hóa chất và thiết bị

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hóa học/Sinh học hoặc các chuyên ngành có liên quan;

• Yêu thích Hóa/Sinh, có đam mê với kinh doanh.

• Ưu tiên từng làm các công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như bán hàng, sales, kinh doanh, CSKH

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

• Khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén, đàm phán tốt;

• Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao;

• Ham học hỏi, cầu tiến, định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH theo đúng quy định.

• Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, tháng 13, hoa hồng

• Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

• Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp cao

• Lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin