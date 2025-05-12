Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TORNEKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TORNEKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TORNEKO
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH TORNEKO

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TORNEKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch kinh doanh.
2. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các nhà sản xuất, gia công, nhà cung ứng tại Việt Nam.
3. Trao đổi, đàm phán với đối tác Nhật Bản về yêu cầu sản phẩm, chất lượng và tiến độ.
4. Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu và làm việc với cơ quan hải quan. 5. Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 3 năm trong ngành xuất nhập khẩu + làm việc với đối tác Nhật.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng vật liệu xây dựng, đồ nội thất
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản lý quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH TORNEKO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm trên 3 năm trong ngành xuất nhập khẩu + làm việc với đối tác Nhật.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng vật liệu xây dựng, đồ nội thất
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản lý quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu.
2. Kỹ năng:
Tiếng Nhật thương mại, N2 trở lên, khả năng giao tiếp tốt.
Tiếng Anh thương mại, giao tiếp tốt.
Thành thạo word, excel, acrobat.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý tiến độ.
Đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.
3. Kiến thức:
Am hiểu qui trình xuất nhập khẩu, chuỗi chi phí
Các qui trình cơ bản để đánh giá chất lượng sản phẩm
4. Khác:
Am hiểu quy trình xuất nhập khẩu, chuỗi chi phí.
Các tiêu chuẩn cơ bản đánh giá chất lượng sản phẩm.
Cẩn thận, trung thực.
Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc độc lập và nhóm tốt • Chịu áp lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TORNEKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TORNEKO

CÔNG TY TNHH TORNEKO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 06, Số 90 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

