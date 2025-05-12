Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TORNEKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch kinh doanh.

2. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các nhà sản xuất, gia công, nhà cung ứng tại Việt Nam.

3. Trao đổi, đàm phán với đối tác Nhật Bản về yêu cầu sản phẩm, chất lượng và tiến độ.

4. Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu và làm việc với cơ quan hải quan. 5. Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 3 năm trong ngành xuất nhập khẩu + làm việc với đối tác Nhật.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng vật liệu xây dựng, đồ nội thất

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản lý quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH TORNEKO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Kinh nghiệm:

2. Kỹ năng:

Tiếng Nhật thương mại, N2 trở lên, khả năng giao tiếp tốt.

Tiếng Anh thương mại, giao tiếp tốt.

Thành thạo word, excel, acrobat.

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý tiến độ.

Đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.

3. Kiến thức:

Am hiểu qui trình xuất nhập khẩu, chuỗi chi phí

Các qui trình cơ bản để đánh giá chất lượng sản phẩm

4. Khác:

Cẩn thận, trung thực.

Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc độc lập và nhóm tốt • Chịu áp lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TORNEKO

