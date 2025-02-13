Tuyển Nhân viên kinh doanh HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HR Vietnam’s ESS Client
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Khai thác, phát triển và thúc đẩy thị trường nội địa
- Phát triển khách hàng mới để tăng thị phần của công ty và đạt được mục tiêu hiệu suất
- Duy trì danh tiếng tốt của công ty và hình ảnh sản phẩm
- Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi người giám sát
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 1 nămkinh nghiệm sales, ưu tiêntrong ngành đậu nành, đậu xanh, Macca, óc chó, hạt điều, lúa mì, bắp...
- Hiểuthị trường và các kênh phân phối tại Việt Nam
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại HR Vietnam’s ESS Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HR Vietnam’s ESS Client
