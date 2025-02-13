Tuyển Nhân viên kinh doanh HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

- Khai thác, phát triển và thúc đẩy thị trường nội địa

- Phát triển khách hàng mới để tăng thị phần của công ty và đạt được mục tiêu hiệu suất

- Duy trì danh tiếng tốt của công ty và hình ảnh sản phẩm

- Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi người giám sát

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 1 nămkinh nghiệm sales, ưu tiêntrong ngành đậu nành, đậu xanh, Macca, óc chó, hạt điều, lúa mì, bắp...

- Hiểuthị trường và các kênh phân phối tại Việt Nam

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh