Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 785 787 CMT8, KP2, Phường 3, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc duy trì các mối quan hệ khách hàng cũ

Tiếp xúc với khách hàng, tư vấn, giới thiệu về giá cả, chính sách sản phẩm

Quản lý và thu hồi công nợ, đồng thời thường xuyên đánh giá khách hàng để giảm thiểu công nợ

Lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng, đảm bảo về mặt hình ảnh của sản phẩm tại cửa hàng

Ghi nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, ...

Phối hợp với bộ phận Marketing và kỹ thuật để đạt mục tiêu doanh số và phát triển thị trường

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành BVTV, nông học, trồng trọt...

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón và thuốc BVTV

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn bán hàng tốt, thân thiện, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + chiết khấu theo tháng, quý, năm,....

Thưởng theo thành tích và thâm niên, ...

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chính sách của công ty

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động đoàn thể: du lịch, Sinh nhật, Liên hoan, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH

