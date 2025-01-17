Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHA KHOA KEN làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 1. Cơ hội HỌC VIỆC và NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC với mức lương từ 8 đến 10+ triệu/ tháng _ tùy theo năng lực (lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh số + thưởng nóng + lương tháng 13 +...) 2. Lộ trình đào tạo thăng tiến rõ ràng, tăng lương dựa trên năng lực làm việc. 3. Môi trường thân thiện và chuyên nghiệp 4. Cơ sở vật chất hiện đại, có nơi nghỉ trưa cho nhân viên. 5. Chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động, du lịch hàng năm theo chế độ công ty., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển Kinh doanh và Doanh số:

Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là các đối tác như doanh nghiệp, trường học và cộng đồng địa phương.

Đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu doanh số được giao.

2. Định hướng và Triển khai Trade Marketing:

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược trade marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và nhận diện thương hiệu tại các điểm phòng khám.

Tổ chức các hoạt động quảng bá tại chỗ như trưng bày ấn phẩm, tặng quà, tổ chức hội thảo, sự kiện và các chương trình khuyến mãi tại các địa điểm tiếp thị.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động trade marketing để đề xuất cải tiến và tối ưu hóa.

3. Phân tích Thị trường và Đối thủ Cạnh tranh:

Nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin về đối thủ cạnh tranh và các xu hướng thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đánh giá nhu cầu khách hàng và thị trường để đề xuất các dịch vụ phù hợp.

4. Hỗ trợ và Phối hợp Nội bộ:

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan như Marketing, Chăm sóc khách hàng để đảm bảo các hoạt động kinh doanh được thực hiện hiệu quả.

Đóng góp ý tưởng và tham gia vào các chiến dịch marketing tổng thể của phòng khám.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế, nha khoa.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Am hiểu về các hoạt động trade marketing và kênh tiếp thị.

Chủ động, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Sẵn sàng học hỏi và định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực trade marketing.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KEN

