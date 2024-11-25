Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- KCN Thành Thành Công, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Số lượng tuyển: 02 nhân sự (Có thể nhận việc ngay)
Nơi làm việc: Phụ trách khu vực TP. Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành
Mô tả công việc:
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý và nhà phân phối
Thực hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm gạo túi thương hiệu A AN kênh GT
Theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh
Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới, đảm bảo hàng hóa trưng bày đầy đủ, đẹp, đúng quy định.
Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, nhiệt huyết, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.
Có kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Hiểu biết về thị trường bán lẻ và hoạt động kinh doanh kênh GT
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tây Ninh

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 144-146-148 đường số 11, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

