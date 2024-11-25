Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Số lượng tuyển: 02 nhân sự (Có thể nhận việc ngay)

Nơi làm việc: Phụ trách khu vực TP. Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành

Mô tả công việc:

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý và nhà phân phối

Thực hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm gạo túi thương hiệu A AN kênh GT

Theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh

Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới, đảm bảo hàng hóa trưng bày đầy đủ, đẹp, đúng quy định.

Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, nhiệt huyết, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.

Có kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Hiểu biết về thị trường bán lẻ và hoạt động kinh doanh kênh GT

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tây Ninh