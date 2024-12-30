Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Phẩm Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B15 - tập thể hóa chất, ngõ 100 Hoàng quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Ghé thăm các nhà thuốc theo tuyến bán hàng của Công ty.

- Giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mãi hàng tháng đến khách hàng.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, duy trì và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Triển khai các chương trình bán hàng, chương trình Maketing đến khách hàng.

- Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của Quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh. Chủ động mở rộng địa bàn bán hàng.

- Thực hiện báo cáo bán hàng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên.

- Chịu khó, kiên trì, ham học hỏi.

- Có kinh nghiệm kinh doanh, phát triển thị trường. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tiếp thu nhanh, có khả năng tạo dựng, duy trì mối quan hệ tốt với các nhà thuốc phụ trách.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt theo nhóm.

- Có kinh nghiệm làm TDV là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Phẩm Sun Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Được đào tạo nghiệp vụ để làm việc chuyên nghiệp hơn

- Các khu vực đã có Code sẵn, ứng viên chỉ cần CSKH và phát triển địa bàn

- Đặc biệt KHÔNG khoán doanh số

- Được ký HĐLĐ, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật hiện hành

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty như: đi du lịch, nghỉ mát, thưởng Lễ tết, chế độ từ Công đoàn Công ty; Cấp phát đồng phục và tập huấn, đào tạo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Phẩm Sun

