Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH INTERGIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Ngõ 63 phố Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực thời trang, vải sợi tự nhiên, phát triển đại lý, đại lý ký gửi.

Tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng, phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng tiềm năng.

Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, hỗ trợ sự kiện hoặc hội chợ ngành hàng (nếu có).

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số và báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 25 tuổi trở lên.

Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chỉn chu, chuyên nghiệp.

Giao tiếp tự tin, kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang hoặc vải sợi tự nhiên (ưu tiên ứng viên từng làm việc với các showroom, thương hiệu thời trang hoặc nhà cung cấp vải).

Năng động, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH INTERGIFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10tr + hoa hồng doanh số hấp dẫn

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thời gian làm việc: từ 8-17h thứ 2-thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng

Du lịch, thưởng lễ Tết, xét tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERGIFT VIỆT NAM

