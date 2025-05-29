Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤC DOANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, C42 - 04 KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế.

Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.

Biết tiếng Trung và tiếng Anh (giao tiếp và đọc hiểu tài liệu).

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành logistics, freight forwarding.

Lương cơ bản (10-12 triệu) + hoa hồng theo doanh số hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm sau 2 tháng làm việc chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu

