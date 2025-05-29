Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤC DOANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤC DOANH
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, C42
- 04 KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế.
Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung và tiếng Anh (giao tiếp và đọc hiểu tài liệu).
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành logistics, freight forwarding.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤC DOANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (10-12 triệu) + hoa hồng theo doanh số hấp dẫn.
Được đóng bảo hiểm sau 2 tháng làm việc chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤC DOANH
