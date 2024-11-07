Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 148C
- 148D Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng
Khảo sát thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh
Báo cáo công việc theo quy định của Phòng Khám
Thực hiện công việc khác
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ tuổi từ 25 - 35 ngoại hình khá
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại ....
Tính cách nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại ....
Tính cách nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao Động
Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao Động
Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI