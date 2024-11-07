Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148C - 148D Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng

Khảo sát thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh

Báo cáo công việc theo quy định của Phòng Khám

Thực hiện công việc khác

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ tuổi từ 25 - 35 ngoại hình khá

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại ....

Tính cách nhanh nhẹn, trung thực

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao Động

Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

