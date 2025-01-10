Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Trần Thị Trọng, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng và duy trì quan hệ với khách hàng cũ

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng

Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong quá trình sử dụng

Báo cạo hiệu quả công việc và đưa ra giải pháp cải thiện

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang trong kì thực tập hoặc có ý định thực tập thuộc các ngành Quản trị nhân lực, QTKD và các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được thực tập trong quá trình thực tập

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận dấu mộc sau khi hoàn thành kì thực tập

Hỗ trợ phí thực tập

Cơ hội học hỏi kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh

Được đào tạo và nâng cao chuyên môn

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu có kết quả tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin