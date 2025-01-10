Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 106 Trần Thị Trọng, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Xây dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng và duy trì quan hệ với khách hàng cũ
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng
Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong quá trình sử dụng
Báo cạo hiệu quả công việc và đưa ra giải pháp cải thiện
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đang trong kì thực tập hoặc có ý định thực tập thuộc các ngành Quản trị nhân lực, QTKD và các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được thực tập trong quá trình thực tập
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Được nhận dấu mộc sau khi hoàn thành kì thực tập
Hỗ trợ phí thực tập
Cơ hội học hỏi kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh
Được đào tạo và nâng cao chuyên môn
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu có kết quả tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
