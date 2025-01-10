Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 1, Tòa nhà TSA, 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quân Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Phụ trách bán hàng kênh online các sản phẩm Vật tư nông nghiệp (Phân bón, đất sạch, dụng cụ làm vườn,...)

Tiếp nhận data khách hàng từ Marketing mang về trên các kênh social: Fanpage, Hotline, Zalo OA,... có cả khách B2C và B2B (không phải tìm kiếm khách hàng mới).

Lên báo giá, đàm phán giá cả và điều kiện thanh toán

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc sau bán hàng

Báo cáo bán hàng định kì lên Trưởng bộ phận

Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm bán hàng trong mảng Vật tư nông nghiệp (phân bón, giá thể, dụng cụ làm vườn), tối thiểu 6 -12 tháng

Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, xây dựng mối quan hệ

Thói quen sử dụng công nghệ AI trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học tập và phát triển liên tục

Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)

Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ, sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building

Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Lương cứng 8tr + Thưởng theo mục tiêu doanh thu & Kpis không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin