Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1, Tòa nhà TSA, 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quân Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Phụ trách bán hàng kênh online các sản phẩm Vật tư nông nghiệp (Phân bón, đất sạch, dụng cụ làm vườn,...)
Tiếp nhận data khách hàng từ Marketing mang về trên các kênh social: Fanpage, Hotline, Zalo OA,... có cả khách B2C và B2B (không phải tìm kiếm khách hàng mới).
Lên báo giá, đàm phán giá cả và điều kiện thanh toán
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc sau bán hàng
Báo cáo bán hàng định kì lên Trưởng bộ phận
Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng trong mảng Vật tư nông nghiệp (phân bón, giá thể, dụng cụ làm vườn), tối thiểu 6 -12 tháng
Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, xây dựng mối quan hệ
Thói quen sử dụng công nghệ AI trong công việc
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)
Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ, sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building
Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...
Lương cứng 8tr + Thưởng theo mục tiêu doanh thu & Kpis không giới hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI