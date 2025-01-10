Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- KOVA Center, 92G
- H Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI