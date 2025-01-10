Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 6 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Trách nhiệm và nhiệm vụ chính

1. Hỗ trợ hành chính cho đội ngũ kinh doanh

- Chuẩn bị và xử lý các tài liệu, hợp đồng, báo giá, và các giấy tờ liên quan đến giao dịch bất động sản.

- Theo dõi và cập nhật tiến độ công việc của đội ngũ kinh doanh.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng, hợp đồng, và các tài liệu kinh doanh.

2. Quản lý dữ liệu và báo cáo

- Cập nhật thông tin khách hàng, giao dịch, và các dự án trên hệ thống quản lý (CRM).

- Theo dõi doanh số bán hàng và lập báo cáo định kỳ (hàng tuần, tháng, quý).

- Hỗ trợ thống kê, phân tích dữ liệu kinh doanh để cung cấp thông tin cho quản lý.

3. Hỗ trợ giao dịch và chăm sóc khách hàng

- Kiểm tra tính hợp lệ của hợp đồng, giấy tờ giao dịch trước khi ký kết.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc giải đáp thắc mắc của khách hàng về quy trình giao dịch, pháp lý, và thông tin dự án.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo việc xử lý yêu cầu khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.

4. Quản lý và điều phối công việc nội bộ

- Phối hợp với phòng ban khác để hỗ trợ triển khai các chiến dịch bán hàng, sự kiện mở bán, hội thảo.

- Theo dõi và nhắc nhở đội ngũ kinh doanh về các công việc cần hoàn thành, thời hạn gửi báo cáo.

- Quản lý và phân phối tài liệu, bảng giá, thông tin dự án cho nhân viên kinh doanh.

5. Các công việc khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh doanh hoặc Ban Giám đốc.

- Đề xuất cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hỗ trợ kinh doanh.

1. Trình độ và kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Bất động sản, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin hoặc các vị trí tương tự, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản.

2. Kỹ năng chuyên môn

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý khách hàng (CRM).

- Có khả năng lập báo cáo, phân tích dữ liệu kinh doanh.

- Hiểu biết cơ bản về pháp lý bất động sản, quy trình giao dịch và quản lý hợp đồng.

3. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.

- Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIDI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ:

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận kinh doanh.

