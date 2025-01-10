Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc trình ký/quản lý hợp đồng, phụ lục, công văn triển khải sản phẩm dịch vụ cho đối tác.

Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong phòng ban và các phòng ban liên quan khác để triển khai dự án.

Hỗ trợ thực hiện các báo cáo về doanh số, về các hoạt động của phòng ban; và xử lý các quy trình nội bộ liên quan.

Tham gia các tác vụ hỗ trợ trong kinh doanh, vận hành dịch vụ theo yêu cầu của cấp trên, nội bộ công ty hoặc phía đối tác của Payoo.

Tham gia góp ý, xây dựng các quy trình hoạt động của công ty, quy trình triển khai sản phẩm dịch vụ cho đối tác.

Tham gia các hoạt động đào tạo về sản phẩm dịch vụ của phòng, của công ty để nâng cao năng lực bản thân.

Các công việc khác theo sự phận công của quản lý trực tiếp hoặc Ban TGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Công nghệ thông tin, Viễn thông… hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Đã từng làm việc trong cùng lĩnh vực trung gian thanh toán, thương mại điện tử là một lợi thế.

Khả năng giao tiếp, trình bày thuyết phục; tác phong chuyên nghiệp, lịch sự.

Thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao.

Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường fintech năng động, cập nhật nhiều công nghệ mới.

Mức lương: hấp dẫn, đánh giá công việc theo quý với mức thưởng kèm theo, lương tháng 13+++, nhiều trợ cấp. Chế độ thưởng khi giới thiệu ứng viên.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (có hỗ trợ cho người thân), Bảo hiểm 24/24 và BHXH. Khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch, teambuilding: ít nhất 2 lần/năm đi trong nước hoặc nước ngoài.

Hoạt động thể thao sôi nổi, hào hứng: chạy bộ/trail/đá banh/bơi lội/cầu lông/bóng chuyền…thường xuyên tổ chức nhiều giải nội bộ hoặc liên công ty.

Hoạt động văn hóa/ đội nhóm/xã hội: teabreak/karaoke/xem phim/ tiệc mừng các ngày lễ…

Hoạt động đào tạo: nhiều lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, cập nhật công nghệ hoặc các khía cạnh khác của đời sống. Hỗ trợ học phí đào tạo theo đề xuất của nhân viên. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Anh hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt

