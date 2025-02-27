Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ thứ 2 - thứ 6 và làm 01 thứ 7/tháng Được đào tạo kỹ năng, lộ trình đào tạo rõ ràng., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Được đào tạo các kiến thức liên quan đến sản phẩm công ty đang cung cấp, đào tạo phương thức bán hàng, cách tiếp cận khách hàng, báo giá,.....

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ trưởng nhóm/trưởng bộ phận và đưa đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề từ khách hàng.

Cập nhật thông tin đối thủ trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm, giá chào cho các dự án. Tạo nguồn dữ liệu cho bản thân và team.

Báo cáo và thực thiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phân

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 22 tuồi trở lên, ngoại hình ưa nhìn.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

