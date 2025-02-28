Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Khảo sát và đăng bán nhà có sẵn trong kho hàng của Công ty
Tìm kiếm và phân loại tệp Khách hàng
Tư vấn Khách hàng, dẫn Khách đến xem nhà
Phát triển và duy trì mối quan hệ với Khách hàng
Thực hiện các giao dịch bất động sản

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ 18 tuổi trở lên
Có phương tiện đi lại, phương tiện đăng tin
Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn, hưởng hoa hồng cao nhất thị trường 56% + thưởng lấy ngay sau cọc
Ngoài ra có thưởng nóng liên tục: tiền mặt, vàng SJC, xe máy SH,... du lịch trong và ngoài nước
Tự chọn sản phẩm, truy cập vào kho hàng đa dạng phân khúc từ nhỏ đến lớn
Được đào tạo miễn phí, hỗ trợ kèm 1:1
Cơ hội thăng tiến và phát triển lên các vị trí Đầu chủ, Trưởng phòng, cơ chế rõ ràng
Có môi trường làm việc năng động, trẻ trung luôn có team hỗ trợ nhiệt tình 24/24
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

