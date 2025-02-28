Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Khảo sát và đăng bán nhà có sẵn trong kho hàng của Công ty

Tìm kiếm và phân loại tệp Khách hàng

Tư vấn Khách hàng, dẫn Khách đến xem nhà

Phát triển và duy trì mối quan hệ với Khách hàng

Thực hiện các giao dịch bất động sản

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ 18 tuổi trở lên

Có phương tiện đi lại, phương tiện đăng tin

Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn, hưởng hoa hồng cao nhất thị trường 56% + thưởng lấy ngay sau cọc

Ngoài ra có thưởng nóng liên tục: tiền mặt, vàng SJC, xe máy SH,... du lịch trong và ngoài nước

Tự chọn sản phẩm, truy cập vào kho hàng đa dạng phân khúc từ nhỏ đến lớn

Được đào tạo miễn phí, hỗ trợ kèm 1:1

Cơ hội thăng tiến và phát triển lên các vị trí Đầu chủ, Trưởng phòng, cơ chế rõ ràng

Có môi trường làm việc năng động, trẻ trung luôn có team hỗ trợ nhiệt tình 24/24

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

