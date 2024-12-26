Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đức Minh Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đức Minh Consulting
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lĩnh vực kinh doanh: hóa chất đặc biệt là silicate, chất điện giải, hạt màu, soda,....
- Hiểu rõ sản phẩm công ty trước khi tiếp xúc khách hàng.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm để đạt chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lãi gộp theo kế hoạch.
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, thúc đẩy quá trình mua hàng.
- Báo cáo kịp thời những khó khăn và đề xuất hướng xử lý để giải quyết ngay, kịp thời những yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý công nợ khách hàng.
- Mở rộng khách hàng mới theo chỉ tiêu đã đề ra.
- Phối hợp với Phòng Công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Đức Minh Consulting Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đức Minh Consulting
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
