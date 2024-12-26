Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đức Minh Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

- Lĩnh vực kinh doanh: hóa chất đặc biệt là silicate, chất điện giải, hạt màu, soda,....

- Hiểu rõ sản phẩm công ty trước khi tiếp xúc khách hàng.

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm để đạt chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lãi gộp theo kế hoạch.

- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, thúc đẩy quá trình mua hàng.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn và đề xuất hướng xử lý để giải quyết ngay, kịp thời những yêu cầu của khách hàng.

- Quản lý công nợ khách hàng.

- Mở rộng khách hàng mới theo chỉ tiêu đã đề ra.

- Phối hợp với Phòng Công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.