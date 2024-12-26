Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đức Minh Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Đức Minh Consulting
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH Đức Minh Consulting

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đức Minh Consulting

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lĩnh vực kinh doanh: hóa chất đặc biệt là silicate, chất điện giải, hạt màu, soda,....
- Hiểu rõ sản phẩm công ty trước khi tiếp xúc khách hàng.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm để đạt chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lãi gộp theo kế hoạch.
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, thúc đẩy quá trình mua hàng.
- Báo cáo kịp thời những khó khăn và đề xuất hướng xử lý để giải quyết ngay, kịp thời những yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý công nợ khách hàng.
- Mở rộng khách hàng mới theo chỉ tiêu đã đề ra.
- Phối hợp với Phòng Công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường

Tại Công Ty TNHH Đức Minh Consulting Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Từ 15 - 20 Triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đức Minh Consulting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đức Minh Consulting

Công Ty TNHH Đức Minh Consulting

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, số 77 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

