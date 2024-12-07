Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà 6B, tầng 6 sàn văn phòng, tòa nhà hỗn hợp sông Đà, số 131 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Hỗ trợ chuẩn bị và set up thiết bị quay (máy quay, ánh sáng, âm thanh, đạo cụ, bối cảnh,...) theo yêu cầu.

• Tham gia hỗ trợ quay phim tại các buổi ghi hình trong và ngoài văn phòng.

• Được đào tạo và thực hành các kỹ năng quay dựng chuyên nghiệp, từ cơ bản đến nâng cao.

• Các công việc khác liên quan theo sự phân công của team hoặc leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được học việc và đào tạo từ đầu.

• Đam mê hoặc yêu thích lĩnh vực quay dựng, sáng tạo nội dung video.

• Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ.

• Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, CapCut,...) là một lợi thế.

• Thời gian làm việc: linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 2 -3 triệu

• Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc từ các chuyên gia trong lĩnh vực quay dựng.

• Có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, nâng cao kỹ năng quay dựng và sáng tạo nội dung.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

• Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn nếu thể hiện tốt trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.