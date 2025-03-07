Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo chính sách của Viện Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do Viện tổ chức. Chế độ công tác phí ,du lịch hằng năm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng network khách hàng (Dịch vụ kiểm nghiệm, công bố).

- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại...

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Phối hợp với các bộ phận giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của KH khi có phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kiểm nghiệm, công bố, ISO,..

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

