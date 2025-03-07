Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vinbeauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội, Quận Hà Đông
Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng doanh số (Thu nhập trung bình 15 - 30 triệu/tháng hoặc hơn, tùy năng lực)
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng theo quy định của công ty

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Vinbeauty chuyên nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Chăm sóc sức khoẻ & Làm đẹp chính hãng tại Việt Nam. Trong đó, 3 thương hiệu nổi bật nhất là: Ahohwa, Bodiance, Ardiem

Vinbeauty đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Nhân viên kinh doanh.

(Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm, CV sẽ được công ty phản hồi trong 24h làm việc)

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng (spa, thẩm mỹ viện, đại lý...)

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ sau bán hàng

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm dược mỹ phẩm Ahohwa phù hợp với nhu cầu khách hàng

Lập kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu doanh số được giao

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh

Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, mỹ phẩm, spa

Giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục khách hàng hiệu quả

Nhiệt huyết, chịu khó học hỏi và có tinh thần làm việc đội nhóm

Có khả năng đi thị trường, chăm sóc khách hàng và phát triển doanh số

Tại Công ty cổ phần Vinbeauty Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinbeauty

