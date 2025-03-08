Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AT & T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liền kề 11 - 21 khu đô thị mới An Hưng, phố Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đi thị trường mở mới các phòng khám, bệnh viện

- Lập kế hoạch đi thị trường, bán hàng và thực hiện theo kế hoạch đã đưa ra

- Theo sát các chương trình marketing của bệnh viện đồng thời tự xây dựng chương trình tại bệnh viện tiềm năng

- Thường xuyên duy trì và mở rộng mối quan hệ với các bộ phận marketing, phòng kế hoạch, thu mua, bác sĩ tại Phòng khám, Bệnh viện

- Nghỉ chiều thứ 7 hàng tuần (làm việc 44h / tuần).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)

- Trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, trung thực, cẩn thận.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12.000.000 – 15.000.000 + phụ cấp xăng xe, điện thoại & thưởng hoa hồng

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước

- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch...

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T

