Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AT & T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại AT & T
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại AT & T

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Liền kề 11

- 21 khu đô thị mới An Hưng, phố Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đi thị trường mở mới các phòng khám, bệnh viện
- Lập kế hoạch đi thị trường, bán hàng và thực hiện theo kế hoạch đã đưa ra
- Theo sát các chương trình marketing của bệnh viện đồng thời tự xây dựng chương trình tại bệnh viện tiềm năng
- Thường xuyên duy trì và mở rộng mối quan hệ với các bộ phận marketing, phòng kế hoạch, thu mua, bác sĩ tại Phòng khám, Bệnh viện
- Nghỉ chiều thứ 7 hàng tuần (làm việc 44h / tuần).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
- Trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, trung thực, cẩn thận.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12.000.000 – 15.000.000 + phụ cấp xăng xe, điện thoại & thưởng hoa hồng
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước
- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch...
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại AT & T

Công Ty TNHH Thương Mại AT & T

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK 11-21 - khu đô thị mới An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

