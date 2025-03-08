Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AT & T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Liền kề 11
- 21 khu đô thị mới An Hưng, phố Tố Hữu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Đi thị trường mở mới các phòng khám, bệnh viện
- Lập kế hoạch đi thị trường, bán hàng và thực hiện theo kế hoạch đã đưa ra
- Theo sát các chương trình marketing của bệnh viện đồng thời tự xây dựng chương trình tại bệnh viện tiềm năng
- Thường xuyên duy trì và mở rộng mối quan hệ với các bộ phận marketing, phòng kế hoạch, thu mua, bác sĩ tại Phòng khám, Bệnh viện
- Nghỉ chiều thứ 7 hàng tuần (làm việc 44h / tuần).
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
- Trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, trung thực, cẩn thận.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
- Trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, trung thực, cẩn thận.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 12.000.000 – 15.000.000 + phụ cấp xăng xe, điện thoại & thưởng hoa hồng
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước
- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch...
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN,…
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước
- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch...
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AT & T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI