Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương tháng 13, BHYT, BHXH, thưởng Lễ Tết, Sinh nhật, Hiếu hỉ... Chế độ khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm cùng công ty, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Linh vực kinh doanh: Các sản phẩm thức ăn hạt và phụ kiện cho thú cứng

Công ty đã có sẵn data khách hàng, có Admin hỗ trợ lên đơn hàng

Nắm vững sản phẩm công ty đang cung ứng như: tên sản phẩm, nguồn gốc, cách sử dụng, thành phần....

Báo giá, đàm phán, thỏa thuận mua hàng và hình thức thanh toán, chốt đơn với các khách hàng

Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng

Đề xuất ý kiến phát triển thị trường, đi công tác tỉnh mở rộng thị trường

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại từ khách (nếu có)

Báo cáo và thực hiện các công việc khác từ cấp trên (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: 22-35 tuổi, Sức khoẻ tốt

Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Có kiến thức về Sale, bán hàng

Giao tiếp tốt, trung thực, đam mê kinh doanh

Có kinh nghiệm làm kinh doanh thị trường 6 tháng trở lên

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong mảng Pet food

Đang nuôi hoặc yêu thích thú cưng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

