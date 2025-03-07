Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
- Hà Nội: Lương tháng 13, BHYT, BHXH, thưởng Lễ Tết, Sinh nhật, Hiếu hỉ... Chế độ khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm cùng công ty, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Linh vực kinh doanh: Các sản phẩm thức ăn hạt và phụ kiện cho thú cứng
Công ty đã có sẵn data khách hàng, có Admin hỗ trợ lên đơn hàng
Nắm vững sản phẩm công ty đang cung ứng như: tên sản phẩm, nguồn gốc, cách sử dụng, thành phần....
Báo giá, đàm phán, thỏa thuận mua hàng và hình thức thanh toán, chốt đơn với các khách hàng
Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng
Đề xuất ý kiến phát triển thị trường, đi công tác tỉnh mở rộng thị trường
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại từ khách (nếu có)
Báo cáo và thực hiện các công việc khác từ cấp trên (nếu có)
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Có kiến thức về Sale, bán hàng
Giao tiếp tốt, trung thực, đam mê kinh doanh
Có kinh nghiệm làm kinh doanh thị trường 6 tháng trở lên
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong mảng Pet food
Đang nuôi hoặc yêu thích thú cưng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
