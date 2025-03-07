Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Bán hàng & chăm sóc khách hàng:

Triển khai thực hiện tư vấn và bán hàng, chịu trách nhiệm doanh số xe của cá nhân.

Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (trực tiếp, điện thoại, online, sự kiện...).

Tư vấn chuyên nghiệp, phân tích nhu cầu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.

Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng tại hệ thống theo quy trình quy định.

Thực hiện quy trình bán hàng từ tiếp đón, tư vấn, đàm phán, chốt đơn đến bàn giao xe.

Marketing & thị trường:

Phối hợp triển khai các chương trình bán hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch marketing, nâng cao hiệu quả marketing bán hàng tại đơn vị.