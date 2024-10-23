Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Số 43 Mạc Hiển Tích, p Hải Tân, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện tìm kiếm, sàng lọc khách hàng từ data công ty cung cấp (Khối nhà nước, doanh nghiệp. Sản phẩm của công ty Vest, đồng phục công sở, áo dài.)

- Kết nối chăm sóc khách hàng có tiềm năng, chốt hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau ký hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng.

- Có tinh thần làm việc bền bỉ, kiên trì

- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành telesales, marketing, quản trị,....

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương cơ bản 5tr-9tr (tùy năng lực)+ Thưởng Bonus+ Thưởng KPIS. Tổng thu nhập từ 10-20tr/ tháng.

- Môi trường làm việc năng động và hiệu quả.

- Có lộ trình tăng lương hấp dẫn

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Nhóm trưởng, PTP, TP.

- Được hưởng đầy đủ quyên lợi theo chế độ nhà nước hiện hành và công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và các chế độ khen thưởng như lễ, tết, thưởng tháng, quý, năm theo quy định của công ty.

- Làm giờ hành chính, ngày nghỉ tương tự khối cơ quan Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin