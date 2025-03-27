Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3B, Showroom Mercedes Benz An Du, số 11 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Liên hệ, tư vấn khách hàng đang có nhu cầu tư vấn/sử dụng phần mềm Trí tuệ nhân tạo Aigenx, Chatbot và khóa học. (Không ép buộc telesales)

Thao tác hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm Trí tuệ nhân tạo Aigenx.

Báo giá, tư vấn phần mềm Trí tuệ nhân tạo Aigenx và khóa học phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

Cập nhật thông tin và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp dịch vụ khách hàng tối ưu.

Chốt và ký hợp đồng với khách & hỗ trợ khách hàng sau bán.

Chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data và mở rộng mối quan hệ.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từng làm về sale bán sản phẩm công nghệ hoặc các sale liên quan.

Làm fulltime và có laptop cá nhân để làm việc.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, phản hồi nhanh nhạy và sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức mới.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6-10 triệu) + hoa hồng + thưởng quý lên đến 50 triệu.

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đầy tiềm năng.

Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Chính sách thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất công việc cao.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác theo quy định của công ty và luật lao động.

Các phúc lợi khác:

Thường xuyên có các khoá training nâng cao kỹ năng.

Các hoạt động team-building và du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc linh hoạt và hỗ trợ cân bằng cuộc sống làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP

