Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D28 - Ô 11, khu D, khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Tham gia vào quá trình làm báo cáo phân tích thị trường - triển khai kế hoạch kinh doanh

Hỗ trợ trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng.

Tham gia vào các buổi họp nội bộ và học hỏi kiến thức.

Hỗ trợ thực hiện các chiến lược Marketing cho các dự án nhượng quyền.

Hỗ trợ trong việc quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan

Biết sử dụng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) cơ bản.

Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh

Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, quan tâm đến ngành F&B

Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc.

Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng.

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Được anh chị trong team hướng dẫn tận tình, chia sẻ kinh nghiệm làm thực tế.

Cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án Branding & Nhượng quyền của Chicken Plus

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần) và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Hỗ trợ chi phí từ 3 - 4 triệu/tháng, tùy theo năng lực và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

