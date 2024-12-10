Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gỗ Lam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gỗ Lam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Gỗ Lam
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Gỗ Lam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gỗ Lam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

- Ca. 1805

- Tháp Canary, Đảo Kim Cương, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm và thực hiện đạt doanh thu được giao.
Chăm sóc khách hàng hiện có (ưu tiên gọi điện, gặp mặt trực tiếp). Phát triển thêm nguồn khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.
Tổng hợp thông tin làm báo giá, hợp đồng hoặc nhận từ trợ lý kinh doanh để gửi cho khách hàng theo ngày/tuần/tháng/năm. Xử lý, theo dõi đơn hàng Mua/Bán và cập nhật thông tin đơn hàng lên hệ thống công ty.
Cập nhật thông tin hàng hóa, dịch vụ, chương trình khuyến mãi để cung cấp kịp thời chính xác cho khách hàng.
Sắp xếp thời gian thăm hỏi hoặc mời khách hàng đến kho công ty khi có hàng mới nhập kho để tìm cơ hội tiềm năng chốt đơn hàng.
Xử lý khiếu nại thắc mắc hoặc sự cố sau bán hàng cho khách hàng, những trường hợp đặc biệt cần thông qua sự chấp thuận của cấp quản lý.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty nhằm cải tiến quy trình công việc, nâng cao hiệu quả công việc.
Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc khách hàng thanh toán công nợ cho đến khi khách hàng đã hoàn tất thanh toán.
Báo cáo doanh số và việc phát triển khách hàng theo tuần/tháng/năm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 02 năm kinh nghiệm sale, kinh doanh.
- Nam, Nữ tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
- Đam mê kinh doanh. Giao tiếp tốt
- Có tinh thần trách nhiệm và khả năng học hỏi nhanh
- Tin học văn phòng thành thạo.

Tại Công Ty TNHH Gỗ Lam Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 8 triệu - 10 triệu + hoa hồng + thưởng. Thứ 7 làm việc tại nhà.
• Môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện.
• Được training lĩnh vực, tạo điều kiện học hỏi, phát triển tư duy và kỹ năng mềm.
• Có cơ hội được thăng tiến công việc, tăng lương và thưởng.
• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
• Du lịch, team building cùng Công ty theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gỗ Lam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gỗ Lam

Công Ty TNHH Gỗ Lam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Canary Tower, Diamond Island, Binh Trung Tay Ward, District 2, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

