Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 25 Đường số 6, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm công tác bán hàng, điều phối xe giao nhận
Kiểm tra lượng hàng tồn kho, đảm bảo đủ số lượng hàng của đơn đặt hàng
Theo dõi lượng hàng xuất, đôn đốc khách hàng nhận hàng đúng hạn
Phối hợp phòng kế toán để theo dõi và thu hồi công nợ bán hàng
Lập chứng từ như phiếu xuất hàng, hóa đơn bán và lập báo cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Sử dụng được các phầm mềm văn phòng như word, excel.
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Sử dụng được các phầm mềm văn phòng như word, excel.
Tại Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương thoả thuận
Được hưởng đầy đủ các khoản lương và thưởng theo quy định của luật định và theo quy chế lương thưởng của Công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng đầy đủ các khoản lương và thưởng theo quy định của luật định và theo quy chế lương thưởng của Công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI