Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 25 Đường số 6, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm công tác bán hàng, điều phối xe giao nhận

Kiểm tra lượng hàng tồn kho, đảm bảo đủ số lượng hàng của đơn đặt hàng

Theo dõi lượng hàng xuất, đôn đốc khách hàng nhận hàng đúng hạn

Phối hợp phòng kế toán để theo dõi và thu hồi công nợ bán hàng

Lập chứng từ như phiếu xuất hàng, hóa đơn bán và lập báo cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm

Sử dụng được các phầm mềm văn phòng như word, excel.

Tại Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương thoả thuận

Được hưởng đầy đủ các khoản lương và thưởng theo quy định của luật định và theo quy chế lương thưởng của Công ty.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.