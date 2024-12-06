Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 45 - 50 Triệu

- Thiết lập và quản lý, phân tích thị trường, nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra chiến lược, mục tiêu kinh doanh phù hợp - Xây dựng, thiết lập và đào tạo đội ngũ nhân sự - Mở rộng mối quan hệ, phát triển mạng lưới khách hàng - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của khu vực cho Tổng giám đốc.

