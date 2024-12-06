Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 45 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
Mức lương
45 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
- Kiên Giang
- Cà Mau
- Sóc Trăng, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 45 - 50 Triệu
- Thiết lập và quản lý, phân tích thị trường, nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra chiến lược, mục tiêu kinh doanh phù hợp
- Xây dựng, thiết lập và đào tạo đội ngũ nhân sự
- Mở rộng mối quan hệ, phát triển mạng lưới khách hàng
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của khu vực cho Tổng giám đốc.
Với Mức Lương 45 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Địa điểm làm việc 1 trong 7 tỉnh khu vực (An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 50tr/tháng
- Phúc lợi + Bảo hiểm theo quy định
