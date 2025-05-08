Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3, Đường số 2, Khu phố 1, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới qua các kênh bán hàng.

Tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho khách hàng: Chào giá, lên dự thảo hợp đồng, lập thủ tục ký kết hợp đồng.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Phân tích dữ liệu thị trường xuất khẩu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

Định hướng sản phẩm và thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.

Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng khác khi có yêu cầu để đảm bảo duy trì và tăng trưởng.

Theo dõi việc thực hiện đơn hàng, thanh lý hợp đồng, đốc thúc công nợ, v.v

Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Đón tiếp và dẫn khách đi tham quan.

Tư vấn, đề xuất các kiến nghị để phát triển thị trường xuất khẩu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 24 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành các khốiKinh tế, Ngoại thương, Marketing.

Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm bán hàng FMCG,…

Ưu tiên có kinh nghiệm hiểu biết về Marketing, B2B, B2C, Google Ads, Facebook Ads, sàn Alibaba, Kế hoạch SEO, quy trình thủ tục xuất khẩu, ngoại thương

Ưu tiên có khả năng làm việc theo một dự án phát triển sản phẩm mới, tính giá và lập báo giá sản phẩm cho khách hàng.

Có thể đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của cấp trên.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt

Có kỹ năng thương lượng, giao tiếp, báo cáo tốt.

Năng động, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Làm việc theo giờ hành chính.

Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Thì Được Hưởng Những Gì

• Về thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp): Công ty trả lương theo mô hình 3P (theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo hiệu suất làm việc thực tế) nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị nhân sự. Công ty thưởng lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương phân phối của công ty. Khen thưởng cuối năm đối với CB-CNV có thành tích làm việc xuất sắc các cấp.

• Chính sách, chế độ phúc lợi: CB-CNV được tham gia đóng Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHXH) đầy đủ theo quy định của Pháp luật; ngoài ra Công ty còn mua thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ người lao động của Công ty; được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam; được bác sĩ, nhân viên y tế khám và cấp thuốc tại Trạm y tế của Công ty; được tham gia chương trình Teambuilding, du lịch, nghỉ mát định kỳ hằng năm; được hỗ trợ phụ cấp cơm trưa tại nhà ăn của công ty & các phúc lợi khác như chế độ nghỉ phép theo Quy định, hỗ trợ đồng phục hằng năm, trợ cấp con nhỏ, được tham gia các hoạt động thiện nguyện,…

• Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức như CLB Nhảy hiện đại, CLB Guitar, CLB Khiêu vũ; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; … nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên.

• CB-CNV được tặng quà nhân dịp các sự kiện như Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, …; được nhận các sản phẩm của Công ty hằng tháng, quà tặng sinh nhật,…

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng: thông qua việc đánh giá năng lực, đánh giá hiệu suất làm việc theo BSC – KPI để điều chỉnh mức lương hằng năm; công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế thừa; và các cuộc thi Tìm kiếm tài năng Lixco’s Talent được tổ chức hằng năm.

• Chương trình đào tạo: CB-CNV được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát triển sự nghiệp thông qua các lớp đào tạo huấn luyện nội bộ hoặc công ty hỗ trợ các lớp đào tạo bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

