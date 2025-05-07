Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 263/4A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chăm sóc Khách Hàng hiện tại của công ty và phát triển KH mới có nhu cầu sỉ nguyên liệu ngành mỹ phẩm, làm đẹp và gia công mỹ phẩm trong và ngoài nước.

Tìm hiểu thị trường sản phẩm, thị hiếu khách hàng, tư vấn các sản phẩm xu hướng an toàn, hiệu quả cho Khách Hàng gia công trong và ngoài nước.

Tham gia xây dựng chiến lược cùng với bộ phận marketing để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm Khách Hàng.

Lập kế hoạch, báo cáo kết quả và đề xuất cho trưởng bộ phận.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Sale trước đó, Sale B2B hoặc Sale về mảng gia công là một lợi thế.

Có kiến thức về mỹ phẩm, bao bì và thương hiệu.

Yêu thích công việc giao tiếp khách hàng, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý vấn đề nhanh gọn

Trung thực, kiên trì, chịu học hỏi và chịu được áp lực công việc.

Có các kỹ năng sau: giao tiếp, đàm phán, quản lí thời gian, trình bày.

Có thể đi công tác ngắn hạn theo yêu cầu từ cấp trên.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận lương cứng theo năng lực (lương cứng + hoa hồng)

Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận voucher 500.000 đồng/tháng khi mua sản phẩm của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Có cơ hội được training và học hỏi kinh nghiệm/kiến thức về Kinh doanh, Branding, Digital Marketing.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định.

Xem xét và điểu chỉnh lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

