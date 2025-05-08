Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 52 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 116 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
- Sắp xếp và kiểm kê hàng hóa.
- Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thanh toán đơn hàng cho khách
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ hoặc nam - độ tuổi từ 18 đến dưới 30
- Hướng ngoại, giao tiếp tốt, biết cách nói chuyện với khách hàng.
- Ngoại hình sáng, thân hình cân đối.
- Làm được Fulltime - ca xoay 8 tiếng (từ 09h - 22h)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc (2 tháng) : 23,000/1 giờ + hoa hồng
- Sau thử việc : 25,000/1 giờ + hoa hồng + Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ+ Lên hợp đồng lao động 1 năm.
- Thu nhập dao động từ 7,000,000 đến 10,000,000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
