Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Central point, 219 Phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Nhân viên kinh doanh

- Gọi điện theo data, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng;

- Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng những dự án, sản phẩm BĐS phù hợp;

- Chuyển thông tin khách hàng cho chuyên viên kinh doanh để tiếp tục tư vấn, đàm phán và chốt hợp đồng;

- Thời gian làm việc: ca sáng 09h00 - 12h00, ca chiều 14h00 - 17h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (được chọn ca linh hoạt);

Địa điểm làm việc: tầng 14, tháp C, toà Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân;

- Giao tiếp tốt.

- Tuổi từ 18 - 30 tuổi.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 25.000 - 30.000đ/giờ

- Thưởng doanh thu từ 2.000.000đ/căn trở lên (tuỳ theo dự án)

- Đối với phân khúc biệt thự, tiền thưởng có thể lên đến 10.000.000đ/căn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

