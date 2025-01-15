Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- 43/12 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới,An Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ quản lý bộ phận.
- Lập kế hoạch bán hàng, phát triển khách hàng cá nhân tháng/ quý.
- Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn, đàm phán, xúc tiến, ký hết hợp đồng bán hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc, giải quyết khiếu nại khách hàng theo qui định - chính sách công ty.
- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bán hàng và phát triển thương hiệu tại thị trường phụ trách.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành kinh doanh, tài chính, Marketing, tin học, ngoại ngữ..., tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên nếu đã có kinh nghiệm bán xe ô tô ở các công ty khác.
- Yêu cầu ngành nghề: Kinh tế/ QTKD, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp,…
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Yêu cầu tin học: Tin văn phòng
- Yêu cầu khác:
+ Chịu được áp lực doanh số công ty đề ra, năng động, sáng tạo, yêu nghề, đam mê công việc. Tính trung thực cao.
+ Chiều cao từ 1.60m trở lên có ngoại hình cân đối với vị trí Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng xe du lịch
+ Yêu thích lĩnh vực kinh doanh ô tô.
+ Năng động, có tố chất kinh doanh, trung thực.
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng xe ô tô/ tốt nghiệp ngành Ô tô.
+ Ưu Tiên Có bằng lái B2.
+ Kỹ năng giao tiếp khá.

Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đào tạo/ tập huấn trong thời gian học việc/ làm việc.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mức lương cạnh tranh và được xét tăng lương hàng năm
- Lương/ phụ cấp: Thoả thuận tùy theo công việc thực tế.
- Lương: thoả thuận tùy theo vị trí + doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

