Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Thái Phong làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khai thác, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tại khu vực phân công .

- Đề xuất chính sách kinh doanh phù hợp với khách hàng. Công ty đã có sẳn đại lý, nhân viên kinh doanh chỉ cần chăm sóc và phát triển đại lý mình phụ trách

- Đạt mục tiêu bán hàng tháng, quý, năm, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ

- Đề xuất các sáng kiến cải thiện hoạt động kinh doanh

- Hoàn thành chế độ chức trách của nhân viên kinh doanh

- Một số các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

* Làm việc ngoài thị trường khu vực Tiền Giang

* Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận + hoa hồng doanh số. Thử việc 1 tháng. Phỏng vấn tại 88 Lê Thị Bạch Cát - P13 - Quận 11 - TPHCM. Sau thử việc công ty hoàn trả lại tiền phí đi xe đò lúc lên PV cho nhân viên ở Tỉnh.

- Thưởng theo thành tích và thâm niên công tác.

- Được chuyên gia đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, cơ hội thăng tiến luôn thường trực

- Được tham gia các hoạt động phong trào thể thao, du lịch, liên hoan,...và rất nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân viên của Công ty

- Chế độ khen thưởng, xứng đáng theo cá nhân, theo đội nhóm

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, ngày phép.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, lộ trình rõ ràng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm NVKD, ưu tiên các ngành nông nghiệp, thuốc BVTV.

- Trình độ Trung cấp trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.

- Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh

- Chăm chỉ, kỹ năng linh hoạt & có tổ chức

Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin