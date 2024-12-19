Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi làm việc tại Tiền Giang thu nhập 4 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi

Mức lương
4 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- 984 Trần Hưng Đạo, Phường 5,Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 50 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Chủ động thực hiện các hoạt động Marketing online (Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo) & offline để phát triển công tác bán hàng
- Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý;

Với Mức Lương 4 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm đam mê với bất động sản.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và hoạt bát.
Sẵn sàng học hỏi và không ngừng nỗ lực
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 4triệu/tháng+Hoa hồng+ Thưởng (Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm)
- Thưởng nóng quý/năm
- Được hỗ trợ chi phí marketing, hỗ trợ data
- Được bán giỏ hàng độc quyền của công ty.
- Được cấp chứng chỉ Môi giới
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
- Được cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn hàng
- Được Training và Đào tạo các kỹ năng từ cơ bản - chuyên sâu
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Du lịch 2 lần/năm cho những cô cậu thích xách balo lên và đi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 984 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

