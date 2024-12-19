Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi làm việc tại Tiền Giang thu nhập 4 - 50 Triệu

Mức lương 4 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - 984 Trần Hưng Đạo, Phường 5,Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 50 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Chủ động thực hiện các hoạt động Marketing online (Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo) & offline để phát triển công tác bán hàng

- Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý;

Có niềm đam mê với bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và hoạt bát.

Sẵn sàng học hỏi và không ngừng nỗ lực

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.

Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 4triệu/tháng+Hoa hồng+ Thưởng (Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm)

- Thưởng nóng quý/năm

- Được hỗ trợ chi phí marketing, hỗ trợ data

- Được bán giỏ hàng độc quyền của công ty.

- Được cấp chứng chỉ Môi giới

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

- Được cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn hàng

- Được Training và Đào tạo các kỹ năng từ cơ bản - chuyên sâu

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Du lịch 2 lần/năm cho những cô cậu thích xách balo lên và đi

