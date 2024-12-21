Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: 150a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, TP Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp.
- Thiết lập kênh siêu thị, doanh nghiệp để tìm kiếm và khai thác nguồn data khách hàng.
- Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả các kênh tiếp xúc khách hàng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.
- Quản lý và đào tạo nhân viên PG đáp ứng nhu cầu công việc tại các kênh khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam. Tuổi < 35
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
- Sẵn sàng tham gia hoặc tổ chức các sự kiện ngoài giờ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, bảo hiểm, bất động sản.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
- Sẵn sàng tham gia hoặc tổ chức các sự kiện ngoài giờ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, bảo hiểm, bất động sản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Chế độ: sử dụng dịch vụ giá ưu đãi, quà tặng, du lịch, phép năm,..
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Chế độ: sử dụng dịch vụ giá ưu đãi, quà tặng, du lịch, phép năm,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI