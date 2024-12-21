Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

- Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Thiết lập kênh siêu thị, doanh nghiệp để tìm kiếm và khai thác nguồn data khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả các kênh tiếp xúc khách hàng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

- Quản lý và đào tạo nhân viên PG đáp ứng nhu cầu công việc tại các kênh khách hàng.