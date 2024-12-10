Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
- Bến Tre:
- Bến Tre
- Tiền Giang, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách công việc trình dược kênh bệnh viện và phòng mạch.
Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng tại địa bàn phụ trách.
Đảm bảo doanh số tháng/quý/năm theo chỉ tiêu đã được phân chia cho địa bàn.
Thu thập và cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, thị trường cũng như khách hàng.
Có khả năng chịu được áp lực cao về doanh số.
Địa bàn làm việc: 01 TDV làm việc tại địa bàn Tiền Giang + Bến Tre.
Tốt nghiệpĐại học, chuyên ngành Dược.
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược.
Ứng viên có tinh thần học hỏi, tích cực.
Ưu tiên ứng viên cư trú tại Tiền Giang.
Ngành nghề: Y tế / Chăm sóc sức khỏe, Dược phẩm, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bến TreTiền Giang
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
