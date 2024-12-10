Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách công việc trình dược kênh bệnh viện và phòng mạch.

Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng tại địa bàn phụ trách.

Đảm bảo doanh số tháng/quý/năm theo chỉ tiêu đã được phân chia cho địa bàn.

Thu thập và cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, thị trường cũng như khách hàng.

Có khả năng chịu được áp lực cao về doanh số.

Địa bàn làm việc: 01 TDV làm việc tại địa bàn Tiền Giang + Bến Tre.

Tốt nghiệpĐại học, chuyên ngành Dược.

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược.

Ứng viên có tinh thần học hỏi, tích cực.

Ưu tiên ứng viên cư trú tại Tiền Giang.

Ngành nghề: Y tế / Chăm sóc sức khỏe, Dược phẩm, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bến TreTiền Giang