Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
- Tiền Giang:
- 39 Huyện Thoại, phường 1,Tiền Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chi tiết nhiệm vụ chính:
Tìm hiểu, tiếp cận giới thiệu sản phẩm, ... của công ty đến Khách hàng ở khu vực Miền Tây.
Chào giá, chốt đơn hàng, ký kết hợp đồng tour và triển khai tour theo quy trình thực hiện tour theo quy định công ty như: Phối hợp phòng sản phẩm dịch vụ triển khai các booking, điều HDV, chuẩn bị vật dụng tour, phối hợp phòng kế toán thu tiền và theo dõi công nợ,...
Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau tour,...
Chịu trách nhiệm doanh thu trước giám đốc chi nhánh
Làm việc theo sự phân công, sắp xếp của giám đốc chi nhánh
Thực hiện nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban giám đốc công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn
Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Siêng năng, chịu khó học hỏi, chăm chỉ.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe
Du lịch 2 lần/ năm
Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu
Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch
Thưởng Lương tháng 13,14,15
Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm
Được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tham dự hội nghị, hội thảo liên quan đến chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
