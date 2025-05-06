Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai ...và 4 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

Tìm kiếm, kết nối và tư vấn cho khách hàng tiềm năng có nhu cầu sở hữu bất động sản đến từ các chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam như Vingroup, Sun Group, MIK, Sunshine, Masterise, Tecco, Bcons, Nam Long...

Tìm kiếm, kết nối và tư vấn

hàng đầu Việt Nam

Vingroup, Sun Group, MIK, Sunshine, Masterise, Tecco, Bcons, Nam Long...

Phân phối đa dạng sản phẩm từ phân khúc bình dân đến cao cấp: căn hộ chung cư, biệt thự, liền kề, nhà phố, bất động sản nghỉ dưỡng và các dòng thấp tầng cao cấp – mang đến giải pháp an cư và đầu tư tối ưu nhất cho khách hàng.

Phân phối đa dạng sản phẩm

bình dân đến cao cấp

an cư và đầu tư tối ưu nhất

Tư vấn chuyên sâu về pháp lý, quy hoạch, phong thủy và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, an toàn và sinh lời.

Tư vấn chuyên sâu

Xây dựng, mở rộng và duy trì mạng lưới khách hàng tiềm năng, đồng thời chăm sóc và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng cũ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng.

Xây dựng, mở rộng và duy trì

khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ A-Z

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6 – 15 triệu đồng/tháng, ngay cả khi chưa phát sinh doanh thu.

Lương cứng

Hoa hồng cao bậc nhất thị trường, từ 1 – 4%, có thể lên tới 300 triệu đồng/giao dịch, thanh toán ngay sau khi hoàn tất.

1 – 4%

thanh toán ngay sau khi hoàn tất.

Thu nhập trung bình 50 – 100 triệu đồng/tháng, không giới hạn nếu bạn đủ đam mê và nỗ lực.

Thu nhập trung bình 50 – 100 triệu đồng/tháng

Hỗ trợ lên đến 100% quảng cáo, giúp bạn dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng mỗi ngày.

Tiếp cận giỏ hàng bất động sản lớn nhất Việt Nam với hàng trăm dự án phong phú từ Bắc vào Nam – đa dạng phân khúc từ giá rẻ đến cao cấp.

lớn nhất Việt Nam

Bắc vào Nam

giá rẻ đến cao cấp.

Được sắp xếp thời gian làm việc chủ động với khách hàng

Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối

dấu thực tập

Đào tạo chuyên sâu từ A-Z về BĐS và Xây dựng thương hiệu cá nhân – chỉ sau 1 tháng đã có thể tự tin bán hàng chuyên nghiệp, kể cả khi bạn là “tay ngang”.

Đào tạo chuyên sâu từ A-Z về BĐS và Xây dựng thương hiệu cá nhân

Phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ – Tết – doanh số hấp dẫn (lên tới 7 tháng lương).

Phúc lợi đầy đủ

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch 1–2 lần/năm, nghỉ phép linh hoạt và chính sách thưởng rõ ràng dựa trên hiệu quả làm việc.

Khám sức khỏe định kỳ

du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin