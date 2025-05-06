Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DMH GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Mức lương
50 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai ...và 4 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Tìm kiếm, kết nối và tư vấn cho khách hàng tiềm năng có nhu cầu sở hữu bất động sản đến từ các chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam như Vingroup, Sun Group, MIK, Sunshine, Masterise, Tecco, Bcons, Nam Long...
Phân phối đa dạng sản phẩm từ phân khúc bình dân đến cao cấp: căn hộ chung cư, biệt thự, liền kề, nhà phố, bất động sản nghỉ dưỡng và các dòng thấp tầng cao cấp – mang đến giải pháp an cư và đầu tư tối ưu nhất cho khách hàng.
Tư vấn chuyên sâu về pháp lý, quy hoạch, phong thủy và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, an toàn và sinh lời.
Xây dựng, mở rộng và duy trì mạng lưới khách hàng tiềm năng, đồng thời chăm sóc và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng cũ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ A-Z
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng thuyết phục và đàm phán.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Lương cứng từ 6 – 15 triệu đồng/tháng, ngay cả khi chưa phát sinh doanh thu.
Hoa hồng cao bậc nhất thị trường, từ 1 – 4%, có thể lên tới 300 triệu đồng/giao dịch, thanh toán ngay sau khi hoàn tất.
Thu nhập trung bình 50 – 100 triệu đồng/tháng, không giới hạn nếu bạn đủ đam mê và nỗ lực.
Hỗ trợ lên đến 100% quảng cáo, giúp bạn dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng mỗi ngày.
Tiếp cận giỏ hàng bất động sản lớn nhất Việt Nam với hàng trăm dự án phong phú từ Bắc vào Nam – đa dạng phân khúc từ giá rẻ đến cao cấp.
Được sắp xếp thời gian làm việc chủ động với khách hàng
Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối
Đào tạo chuyên sâu từ A-Z về BĐS và Xây dựng thương hiệu cá nhân – chỉ sau 1 tháng đã có thể tự tin bán hàng chuyên nghiệp, kể cả khi bạn là “tay ngang”.
Phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ – Tết – doanh số hấp dẫn (lên tới 7 tháng lương).
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch 1–2 lần/năm, nghỉ phép linh hoạt và chính sách thưởng rõ ràng dựa trên hiệu quả làm việc.
Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà văn phòng ADG Tower, số 37 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

