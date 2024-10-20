Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 27 toà nhà Euro Window – số 27 Trần Duy Hưng,Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Tìm kiếm data các công ty du lịch nước ngoài bằng các kênh tìm kiếm online hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân (Thị trường khách nói Tiếng Anh: Mông Cổ, Ấn Độ, Sing, Mã Lai,.., hoặc thị trường khách nói Tiếng Trung: Đài Loan, Trung Quốc,.. )
• Tham gia các hoạt động giao lưu xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch để tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng.
• Gọi điện thoại, gửi email để trao đổi, kết nối, chào hàng và hẹn gặp với các công ty trong data khai thác được.
• Phối hợp với các bộ phận khác (Điều hành, Marketing) để xây dựng chương trình tour phù hợp đặc điểm thị trường các nước
• Làm hợp đồng, ký kết hợp đồng với các khách hàng và chương trình tour đã đàm phán thành công.
• Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi hoàn thành các chương trình tour để xây dựng mối quan hệ và giữ chân đối tác lâu dài.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ BGĐ • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Văn hoá, Ngôn ngữ,... hoặc các chuyên ngành phù hợp
• Khả năng sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu
• Am hiểu các tuyến điểm du lịch trong nước
• Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
• Có niềm đam mê và yêu thích Du lịch
• Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
• Có thể đi công tác nước ngoài là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 6-10 triệu/tháng; hoa hồng 10-30%
+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng. Thu nhập lên tới 10-40tr triệu/tháng, tùy theo năng lực.
+ Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh vượt trội
+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.
+ Thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:
+ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần: 8h30 – 12h00; 13h30 – 17h00 + Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:00)
Sáng thứ 7 từ 8:30 - 12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

