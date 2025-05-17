Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
- Hà Nội: 46 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, phát triển các nhà thầu xây dựng thi công (contractor), các sản phẩm cửa nhôm trong khu vực thị trường quản lý.
Chăm sóc và hỗ trợ các nhà thầu thông qua việc xây dựng kế hoạch doanh số, đào tạo, tư vấn các sản phẩm, giải đáp thắc mắc sản phẩm, theo sát hoạt động bán hàng…. để giúp đối tác đạt được mục tiêu bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác trong việc giới thiệu, bán sản phẩm và giải quyết các vướng mắc khi có phát sinh.
Đề xuất và phổ biến thông tin về các chương trình khuyến mãi của công ty cho các đối tác bán lẻ.
Nắm bắt thông tin từ các đối thủ cạnh tranh và đề xuất ý tưởng cho ban lãnh đạo kinh doanh để xây dựng các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
Báo cáo cho trưởng bộ phận kinh doanh, các lãnh đạo kinh doanh.
Các công việc khác khi được giao bởi cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Nhanh nhẹn, khả năng làm việc nhóm, độc lập
Tiếng Anh giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết).
Tin học văn phòng (MS Office), các công cụ của Google (Sheet, Doc, Slide,..
Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng năng lực, thưởng kết quả kinh doanh
2 kỳ nghỉ dài trong năm (có hưởng lương): Tết (từ 2 tuần) và Hè (từ 7 ngày)
Cơ hội đào tạo và phát triển toàn cầu
Các phúc lợi khác: hoạt động team building, các hội nhóm thể thao, quà tặng/thưởng vào các dịp đặc biệt (sinh nhật, 1/6, các ngày lễ trong năm…), tri ân nhân viên lâu năm, các giải thưởng cho cá nhân/tập thể…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
