Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hòa, Long Thành – Nhơn Trạch, công tác, tăng ca, tiệc cuối ngày, tiệc hiếu, hỉ,.../ Shuttle bus, private car - Tiền đánh giá năng lực hằng năm, thưởng nhân viên xuất sắc 6th 1 lần / Performance evaluation money every year, Excellent staff rewards 6month/time - Học phí cho con từ mẫu giáo đến THPT/ Tuition fee - Bảo hiểm 24/24, Khám sức khỏe hằng năm/ 24H Insurrance, health check every year - Được tham gia bảo hiểm sức khỏe khám chữa bệnh/ Health Insurance, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Liên hệ, gặp gỡ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý, theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, đã từng làm việc tại công ty Thép là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Tiếng Anh giao tiếp trôi chảy , biết thêm Tiếng Trung là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

