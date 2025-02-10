Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tin học Mai Phương làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tin học Mai Phương
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- 107 Phạm Văn Thuận,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn & phát triển khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng & chăm sóc khách hàng.
Phân tích thị trường, đối thủ & báo cáo kết quả kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên . Ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh B2B & CNTT.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
Năng động, chủ động, trách nhiệm cao & làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty TNHH Tin học Mai Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh + Thưởng doanh số.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tin học Mai Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
