Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tin học Mai Phương làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 107 Phạm Văn Thuận,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn & phát triển khách hàng.

Đàm phán, ký kết hợp đồng & chăm sóc khách hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ & báo cáo kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên . Ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh B2B & CNTT.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.

Năng động, chủ động, trách nhiệm cao & làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Tin học Mai Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + Thưởng doanh số.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tin học Mai Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin