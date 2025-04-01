Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: mG 01
- 12A, Số 1 Lê Thánh Tông, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các gói du lịch kết hợp triển lãm, sự kiện và kết nối kinh doanh.
Tư vấn và phát triển các chương trình du học ngắn hạn, dài hạn, và du học tại chỗ.
Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, IT, AI, do các tổ chức quốc tế cung cấp chứng chỉ và triển khai tại Việt Nam.
Tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực du học và đào tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, du học hoặc đào tạo là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Tiếng Anh lưu loát (cả nói và viết).
Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật.
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản hấp dẫn, thưởng và hoa hồng theo doanh thu.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Được hưởng các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
