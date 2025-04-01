Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng Hải Marintek làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: mG 01 - 12A, Số 1 Lê Thánh Tông, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc

Phát triển các gói du lịch kết hợp triển lãm, sự kiện và kết nối kinh doanh.

Tư vấn và phát triển các chương trình du học ngắn hạn, dài hạn, và du học tại chỗ.

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, IT, AI, do các tổ chức quốc tế cung cấp chứng chỉ và triển khai tại Việt Nam.

Tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực du học và đào tạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, du học hoặc đào tạo là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Tiếng Anh lưu loát (cả nói và viết).

Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật.

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

Lương cơ bản hấp dẫn, thưởng và hoa hồng theo doanh thu.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Được hưởng các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

