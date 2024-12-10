Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 2 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới trong lĩnh vực Logistics.
- Thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ của công ty.
- Cập nhật danh sách khách hàng thường xuyên và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng
- Chăm sóc khách hàng hiện tại
- Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng
- Đề xuất các hoạt động có mục đích hấp dẫn.
- Lập báo giá. Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh (sales target), thực hiện sát theo kế hoạch để đạt kế hoạch đề ra.
- Mọi vấn đề sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : 01 năm trở lên
- Trình độ : Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu,...
- Khả năng giao tiếp tốt
- Năng động, trung thực và chịu khó
- Kỹ năng thuyết phục khách hàng
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: Mức lương thỏa thuận + Hoa hồng
- Làm việc trong môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước .
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 147-149 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

